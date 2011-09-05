Партия Меркель потерпела поражение

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Правящая в Германии правоцентристская коалиция потерпела серьезное поражение на вчерашних выборах в парламент земли Мекленбург – Передняя Померания, родной провинции Ангелы Меркель, сообщает радио «Свобода».

По уточненным данным, оппозиционные социал-демократы набрали свыше 36% голосов. Левая партия, выступающая с радикально левых позиций, получила 18%. Впервые в региональный парламент пробились «зеленые» – у них более 8% голосов.

Напротив, христианских демократов (ХДС) во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поддержали лишь 23% избирателей – на 5 процентов меньше, чем на предыдущих выборах. Партнер ХДС по коалиции, свободные демократы, вообще не преодолели 5-процентный барьер.

Как сообщал Главред ранее, еще вчера экзит-полы показывали, что в северо-восточной земле Мекленбург-Передняя Померания ХДС, который возглавляет Меркель, получает 24% голосов, по сравнению с 28,8% в 2006 году.

фото: t-online.de