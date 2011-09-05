Россия откроет генконсульство в Донецке

Украина откроет свое Генконсульство в Нижнем Новгороде, а Россия - в Донецке. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве рассказал министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, сообщает УНИАН.

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«Украина получила согласие на открытие Генерального консульства в Нижнем Новгороде, а Украина соответственно дала согласие на открытие Генконсульства в Донецке», - сказал министр.

Грищенко уверен, что это чрезвычайно важно для развития отношений между двумя странами.

Заметим, что Украина уже имеет в Российской Федерации в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Расположенное на данный момент в Тюмени генконсульство Украины должно переехать в Екатеринбург, поскольку, как заявил директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин "в Екатеринбурге проходит огромное количество бизнес-форумов, конференций, и наши дипломаты смогут более активно информировать украинский бизнес о возможностях работы именно в этих регионах".

Кроме того, в Екатеринбурге проживает около 55 тыс. украинцев. А товарооборот между Свердловской областью и Украиной по итогам 2010 года составил более 300 млн. долл.

Россия имеет свои генконсульства в Украине во Львове, Одессе, Симферополе и Харькове.