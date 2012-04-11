Французский выбор. Кто против Саркози

За полторы недели до первого тура президентских выборов во Франции избиратели еще не определились с фаворитами предвыборной гонки, хотя основные игроки уже давно известны.

В этом году Франция будет выбирать из нескольких кандидатур президента, который явно не станет очень популярным политиком. Большинство избирателей сейчас больше переживают по поводу экономических проблем и возможной потери страной высокого кредитного рейтинга, потому не ждёт важных реформ от своих лидеров. Эксперты почти уверены, что никто не сможет набрать большинство голосов в первом туре, и 22 апреля мы не узнаем имени нового президента Франции. Более того, основная борьба за голоса избирателей развернётся именно в промежутке между первым и вторым турами. Ведь два основных кандидата от правых и социалистических партий уже определились, но после первого голосования они должны будут склонить на свою сторону голоса других 8 политиков, которые также примут участие в президентской гонке.

Правые партии в этом году провели закрытое голосование и решили выдвинуть на пост президента действующего главу государства Николя Саркози. Он достаточно популярен и в последнее время всё больше перетягивает на свою сторону национальные силы, то есть имеет все шансы остаться у руля ещё на 5 лет.

Социалисты пока больше ставят на Франсуа Олланда. Его выбирали открытым голосованием, чего не было раньше. Его кандидатура не настолько одиозна, как действующего президента, а лозунги больше подходят центристским партиям. Его поддерживают в среде профсоюзов и мелких предпринимателей, считая, что он не станет тратить деньги французов на политический популизм, как это делает Саркози.

Пока основные кандидаты идут почти вровень. Их уровень поддержки среди населения колеблется от 28% до 30%. За ними следуют ещё два социалиста – Жан-Люк Меланшон и Франсуа Байру. Их программы сходны с постулатами Олланда, по мнению экспертов, они не смогли договориться о едином кандидате и теперь пробуют свои силы в этом голосовании. Кроме того, более 15% симпатий французов имеет Марин Ле Пен, дочь скандального лидера националистической партии Франции. Рост популярности её политической силы наметился в последние годы в среде белых французов, недовольных ЕС и политикой миграции в Шенгенской зоне.

Наконец, замыкает список интересных кандидатов Ева Жоли, которая возглавляет партию «Зеленых». В этот раз её поддерживают только 5% избирателей, что показывает явное падение интереса к экологическим проблемам.

Эволюция президента

В 2007 году Николя Саркози победил на выборах свою главную соперницу Сиголен Руаяль с лозунгом всеобщего обновления и активности. «Тогда, после 12-летнего правления стареющего Жака Ширака, французы хотели каких-либо реформ, и молодой президент сумел создать нужный для них образ», - считает Жостин Ваис из Центра Брукингса. По его мнению, Саркози выиграл также за счёт обещаний снизить налоги, провести реформы в бюджетной сфере и создать министерство миграции и национальностей, чем перетянул на свою сторону избирателей из правого лагеря, которые в первом туре голосовали за Жан-Мари Ле Пена.

В самом начале его правления популярности новому лидеру прибавил и брак с известной моделью Карлой Бруни. Французы увидели, что их президент живой человек, особенно на фоне престарелого Жака Ширака, чья личная жизнь оставалась тайной. Кроме того, президент, как и обещал, начал наращивать усилия Парижа на международной арене, заявил, что расширит представительство войск Франции в Афганистане и вернёт Францию в военные структуры НАТО. Сразу после начала войны в Южной Осетии президент Саркози выступил посредником и разработал мирный договор между Россией и Грузией, который никого не устроил, но прекратил конфликт.

Во внутренней политике президент продолжал проводить линию умеренного социализма своего предшественника, так как до 2008 года ВВП Франции перевалил за $2,5 трлн. и продолжал расти. Его правление несколько раз омрачали бунты в предместьях крупных городов, - переселенцы из Африки и Азии выражали свои протесты против отсутствия внимания властей к этим депрессивным зонам.

С началом кризиса оказалось, что дорогостоящие проекты во внешней политике пора отложить и заняться делами внутренними. Тем более что одним из первых больших банков, заявивших о безвозвратных потерях, был французский Société Générale. За один месяц эта финансовая опора экономики Франции не досчиталась $7,2 млрд. С этого момента власти начали активно проводить политику сокращения социальных выплат. Самой главной реформой стало увеличение пенсионного возраста до 65 лет. Протесты против этого и массовые демонстрации не принесли должного эффекта.

В течение следующих нескольких лет популярность президента продолжала падать. «Избирателей всё больше раздражал его популизм и проекты по реформированию ЕС. Кроме того, затраты на войну в Ливии, которую поддерживал Париж, постоянно росли», - пояснила «Главреду» Элизабет Хартман из Carnegie Europe. По её словам, поддержав военную операцию против Каддаффи, Париж не получил политических и экономических дивидендов.

К началу предвыборной кампании показатели популярности Саркози находились на уровне 20%. После того, как он начал вести свою агитацию, процент вырос, но пока ему не хватает сил для победы в первом туре.

Убрать конкурента

По словам французских экспертов, самой большой победой Николя Саркози в этой предвыборной гонке стал арест бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана. Весной 2011 года его задержали в США и обвинили в попытке изнасилования горничной. Политик почти сразу ушел со всех постов и потерял всякую надежду на участие в выборах 2012 года. Позднее обвинения сняли, и его отпустили на свободу, что даёт некоторые основания подозревать спланированную провокацию. Тем не менее, популярный политик, который мог составить конкуренцию президенту, теперь навсегда сошел с политической арены.

После этого левые партии выдвинули сразу нескольких кандидатов. Наиболее успешным из них стал Франсуа Олланд, именно он, по данным социальных опросов, составит конкуренцию Николя Саркози во втором туре голосования. Этот политик старается копировать поведение и политику Франсуа Миттерана и не даёт громких обещаний. Он хочет стабилизировать бюджет к 2017 году и вернуть пенсионный возраст на рубеж в 60 лет. Кроме того, он планирует установить максимальную ставку налогов в размере 75% от дохода, что даст бюджету страны ещё $1,33 млн. в год.

Из левого лагеря также баллотируются Жан-Люк Меланшон и Франсуа Байру. Первый представляет ультралевые партии и хочет ввести дополнительные налоги на прибыль свыше $500 тысяч и 35 часовую рабочую неделю. Байру – представитель левого центра и также выступает за социальные преобразования. Отдельно он выносит проблему госдолга Франции, который уже приближается к 80% ВВП и вскоре может стать большой проблемой. Оба эти кандидата, по прогнозам, набирают по 14-15% голосов.

Европа и Ле Пены

Наконец, еще одним ярким лидером кампании-2012 стала Марин Ле Пен. Она возглавила ультраправую партию после смерти своего отца и привела её к показателю в 15% поддержки. За последние несколько лет её позиции только укрепились на волне недовольства граждан Франции мигрантами, которые тысячами прибывают в их страну из Африки и Ближнего Востока после тамошних революций и войн.

Недавняя трагедия в Тулузе только подогрела эти настроения. «Такие события перед выборами президента только подогревают ультраправую общественность и ухудшают отношения властей с мусульманской общиной», - считает Питер Павлак из European Union Institute for Security Studies. Теперь Марин Ле Пен фактически может выйти на третью позицию после Саркози и Олланда. За её голоса во втором туре будет бороться действующий президент, и потому можно ожидать новых националистических заявлений со стороны официального Парижа.

Кроме того, в последние несколько месяцев Саркози активно пытается отойти от тесного сотрудничества с Ангелой Меркель. До этого лидеры двух стран встречались почти каждую неделю, чтобы обсудить будущее Евросоюза. Но это не очень нравилось французам, которые считают, что Париж проигрывает от такого сотрудничества.

Теперь президент пытается отойти от политики полной поддержки усиления структур ЕС и больше защищать национальные интересы. Он уже заявил, что для ратификации Бюджетного Пакта, который подписал в марте 2012 года, требуется его дальнейшая доработка и обсуждение. Похоже, он уже начинает борьбу за националистически настроенных избирателей, чтобы опять обойти ставленника социалистов и вернуться на главный пост Франции.

фото: consilium.europa.eu, iisd.ca, side3.no