Москаль удивлен, почему компьютер Печерского суда перестал замечать Киреева

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Судья Родион Киреев не внесен в автоматизированную систему документооборота судебных дел и подобран специально для судебного разбирательства только одного уголовного дела — в отношении Юлии Тимошенко. Такое мнение высказал народный депутат Украины Геннадий Москаль, сообщает «Зеркало недели. Украины».

К такому выводу Москаль пришел, учитывая то, что Киреев после того, как начал вести дело Тимошенко, перестал получать другие дела.

«Как работает автоматизированное распределение дел в Печерском райсуде Киева, если судья Родион Киреев до начала рассмотрения уголовного дела по обвинению Юлии Тимошенко не был в производстве никакого другого дела и за весь этот период не получил ни одного нового дела, что позволяет ему ежедневно рассматривать только одно дело — в отношении Ю.Тимошенко», — отмечает Москаль.

Депутат отметил также, что судья по делу Юрия Луценко Сергей Вовк в отличие от Киреева такие дела получает.

«В то же время другой судья Печерского райсуда Сергей Вовк, который рассматривает не менее резонансное дело Юрия Луценко, до начала рассмотрения имел в производстве ряд новых судебных дел и продолжает получать новые дела до сих пор, что мы видим из длительных перерывов в деле Луценко» , — сказал Москаль.

Москаль направил депутатские обращения председателю Государственной судебной администрации и председателю Печерского районного суда Киева с просьбой дать оценку приведенным фактам.

Как сообщал Главред ранее, Москаль уже направлял в Печерский райсуд запрос, каким образом уголовное дело по обвинению Юрия Луценко попало на рассмотрение судьи Печерского районного суда Сергея Вовка. В ответе на запрос суд сообщил, что «направление надлежащим образом заверенных копий протоколов распределения судебных дел между судьями» невозможно.