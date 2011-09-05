Завтра в Украине тепло, на западе - дожди

6 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +24...+26 градусов. Об этом Українським новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем дождь, местами сильный, местами гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +7...+15 градусов, днем +15...+22 градуса, в Хмельницкой и Черновицкой областях +23...+27 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, утром и днем дождь, местами сильный, температура ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18 градусов.

В Моршине ночью без осадков, утром и днем дождь, местами сильный, температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +17...+19 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, утром и днем дождь, местами сильный, температура ночью +12...+14 градусов, днем +17...+19 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, утром и днем дождь, местами сильный, температура ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+12 градусов, днем +20...+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+12 градусов, днем +22...+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +20...+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+14 градусов, местами +15...+17 градусов, днем +21...+28 градусов.