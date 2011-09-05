Россияне обвинили украинскую компанию в утечке брома в Челябинске

«Российские железные дороги» считают крымскую компанию «Бром» виновной в утечке брома на станции Челябинск-Главный, которая произошла 1 сентября. Такое мнение содержится в официальном сообщении РЖД, сообщает «Левый берег».

РЖД утверждают, что первопричиной ЧП стало грубое нарушение «Брома» требований правил перевозок опасных грузов по железным дорогам - были нарушены условия погрузки и крепления груза.

Согласно сообщению, компании «Бром» направят результаты расследования для определения в установленном порядке механизма возмещения последствий происшествия.

Между тем сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов заявил, что определенная вина лежит и на железнодорожной компании, представители которой несвоевременно оповестили спасателей о ЧП на городском вокзале. Как выяснилось, информация об утечке пришла с опозданием на два часа. «Проблем было бы меньше», - уверен Давыдов.

Напомним, скандальный инцидент произошел утром 1 сентября. Диспетчер железнодорожной станции Челябинск-Главный вызвал на объект сотрудников МЧС, которые обнаружили в одном из вагонов грузового состава около 10 разбитых пятилитровых банок с бромом. Всего в вагоне находилось свыше 2 тыс. таких емкостей.

Как сообщал Главред ранее, за медицинской помощью в Челябинске обратилось 207 человек, 46 были госпитализированы.

фото: vesti.ru