Экс-премьера Исландии будут судить за кризис 2008 года

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Бывший премьер-министр Исландии Гейр Хаарде предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время финансового кризиса 2008 года, сообщает радио «Свобода».

Обвинение полагает, что правительство Хаарде оказалось неспособным предотвратить крах трех ведущих банков Исландии, что поставило экономику страны на грань краха.

В случае признания виновным Хаарде грозит до двух лет лишения свободы. Экс-премьер заявляет, что обвинения политически мотивированы.

После кризиса Партия независимости, которую возглавлял Хаарде, потерпела сокрушительное поражение на выборах.