По газопроводу в обход Украины завтра пойдет первый газ

{1-}

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что строительство первой нитки газопровода Северного потока полностью закончено и 6 сентября начнется ее заполнение газом.

«Завтра под Выборгом начнем пускать технологический газ», – цитирует российского премьера Корреспондент.

В течение месяца после этого газопровод будет готов к поставкам газа европейским потребителям. По словам Путина это произойдет в октябре – ноябре.

В июне компания–оператор газопровода Северный поток (Nord Stream) завершила укладку второй нитки в России.

Пропускная способность первой нитки Северного потока – 27,5 млрд кубометров газа. После пуска второй нитки этот показатель увеличится до 55 млрд кубометров.

Глава российского Газпрома Алексей Миллер заявил, что около 20 млрд кубометров газа, которые в настоящее время поставляются транзитом через Украину в направлении Чехии и Германии, будут поставляться по Северному потоку.

Справка: Северный поток пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга в Ленинградской области) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Акционерами Nord Stream AG являются ОАО Газпром (51%), немецкие Wintershall Holding (дочка BASF SE) и E.On Ruhrgas (по 15,5%), нидерландская N.V.Nederlandse Gasunie и французская GDF Suez S.A. (по 9%).

фото: novostivl.ru