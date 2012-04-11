Из-за Андреевского офис застройщика забросали мусором. Фоторепортаж

В Киеве у офиса компании «ЭСТА Холдинг», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, которая начала застройку Андреевского спуска столицы, прошла акция протеста, во время которой активисты принесли ко входу застройщика строительный мусор.

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На протяжении вечера к офису компании пришло около 700 человек.

Порядок во время акции охраняли около 70 бойцов спецподразделения «Беркут».

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К активистам вышли представители застройщика, которые подтвердили, что строительство приостановлено.

Под офис подъезжала мусороуборочная машина, однако пикетчики не позволили коммунальщикам убрать мусор, пообещав, что заберут его самостоятельно.

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