Диденко могут дать условно

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Сегодня, 5 сентября, Печерский районный суд Киева объявит приговор и даст условный срок бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю Диденко, сообщает Фокус.ua.

«Приговор уже начали зачитывать, но процесс оглашения всего текста документа может занять более часа», - сообщил источник издания в судейском корпусе.

Напомним, Диденко вместе с экс-председателем Государственной таможенной службы Анатолием Макаренко и экс-начальником отдела Киевской региональной таможни Тарасом Шепитько привлекается к уголовной ответственности по делу по законности растаможивания в 2009 году 11 млрд. куб. м газа.

30 августа адвокат Диденко Степанов сообщил, что в ходе судебного следствия его подзащитному было переквалифицировано обвинение с ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) на ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), которое предусматривает более мягкое наказание, в частности не связанное с конфискацией имущества.

31 августа, Диденко заявил, что сожалеет о подписании газовых соглашений, а также о том, что если бы знал, что директивы Кабмина были приняты единолично тогдашним премьер-министром Юлией Тимошенко, то никогда бы их не выполнял.

4 сентября представители Генеральной прокуратуры Украины выступили с заявлением назначить Игорю Диденко наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело о законности растаможивания в 2009 году 11 млрд. куб. м газа, за принадлежность которого судилась компания «РосУкрЭнерго», было возбуждено после того, как 8 июня 2010 года Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма (Швеция) обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м природного газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.