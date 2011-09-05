Рада рассмотрит отмену пенсионной реформы

Верховная Рада Украины может рассмотреть завтра, 6 сентября, после торжественного открытия девятой сессии проект постановления об отмене закона о пенсионной реформе. Об этом на брифинге после Согласительного совета руководителей парламентских комитетов и фракций рассказал председатель ВР Владимир Литвин, сообщает Укринформ.

«6 сентября Верховная Рада рассмотрит 2 вопроса, касающиеся пенсионной реформы. Первое - это постановление об отмене принятого решения. Если оно не будет принято, тогда мы перейдем к рассмотрению предложений и уточнений закона в соответствии со статьей 131 регламента», - отметил спикер.

Председатель ВР уточнил, что закон о пенсионной реформе необходимо привести в соответствие с действующим законодательством Украины, внести в него ряд уточнений. Первое, по его словам, касается статуса Пенсионного фонда. «Сейчас Пенсионный фонд - это центральный орган исполнительной власти, а в принятом ранее законе записано, что это финансовый институт», - отметил Литвин. Следует также уточнить дату вступления пенсионной реформы в силу, а также возраст выхода государственных служащих на пенсию. Кроме того, ключевым вопросом должно стать определение года, который ляжет в основу для начисления пенсий. «На сегодняшний день существуют два предложения: 2009 год или с 2006 по 2008 годы», - добавил он.

При этом спикер отметил, что каждое из уточнений закона о пенсионной реформе будет голосоваться отдельно. А поэтому проводить переголосование закона в целом не придется.