РПЦ: отец Иоанн (Охлобыстин) не может баллотироваться в президенты

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Актер, режиссер и запрещенный в служении священник Русской православной церкви Иван Охлобыстин все же остается служителем церкви и не может баллотироваться в президенты.

Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, комментируя нашумевшее заявление Охлобыстина о намерении участвовать в предвыборной гонке в качестве кандидата, сообщает РИА Новости.

«Есть однозначный запрет на выдвижение духовенством своих кандидатур на выборах в органы представительной власти. Считаю, что он распространяется и на выборы в президенты (президент представляет свой народ). Даже на выборах царя шут баллотироваться может, а вот священник, наверное, нет», – отметил Чаплин.

По его словам, Охлобыстин остается священником, несмотря на запрет в служении из-за несовместимости священнодействия с его актерской работой.

«Тем более, если он запрещен в священнослужении, должен, в первую очередь, думать о том, чтобы восстановить свою роль в Церкви как пастыря, а не о политической карьере», – считает Чаплин.

Ему лично «симпатичны некоторые высказывания отца Иоанна, его нестандартный, но не лишенный ярких мыслей дискурс». «Но церковное послушание есть церковное послушание. Если ты находишься под запрещением – это не значит, что тебе дан карт-бланш, позволяющий играть то в шута, то в царя, то в политического деятеля», – заключил собеседник агентства.

фото: sta-sta.ru