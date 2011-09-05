В Ливии задержаны 23 украинца

Задержание в Ливии 23 граждан Украины подтвердило Министерство иностранных дел. Украинцы - гражданские специалисты, которые прибыли в Африку для работы на объектах ливийской нефтяной промышленности.

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«К сожалению, мы вынуждены подтвердить, что по состоянию на сегодняшний день в Ливии оказались задержанными 23 гражданина Украины», - сказал директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин на брифинге в Киеве в понедельник, 5 сентября.

Он подчеркнул, что все задержанные являются гражданскими специалистами, прибывшими для работы на ливийских объектах нефтяной промышленности.

«Усилиями посольства уже удалось добиться освобождения одного украинца, в отношении остальных продолжается проверка», - сообщил Волошин.

«Официальных обвинений ливийская сторона украинцам не предъявила», - заявил дипломат.

Как сообщал Главред, в распоряжении американской газеты «Вашингтон пост» оказалась информация, якобы ливийские оппозиционеры арестовали 19 украинских поваров и нефтяников по подозрению в том, что они якобы были снайперами у Муаммара Каддафи.

Украинцы категорически отвергли эти обвинения.

«Среди нас есть старики, а также одна женщина. Мы не снайперы», - сказал один из задержанных украинцев.