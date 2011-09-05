Тимошенко: Дубину сломали на третьем допросе

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«Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что бывший председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина и его бывший первый заместитель Игорь Диденко на досудебном следствии давали свои показания «под давлением режима», сообщает УНИАН

Об этом Тимошенко заявила сегодня на заседании Печерского райсуда Киева во время допроса бывшего руководителя аппарата по обеспечению деятельности премьер-министра Михаила Ливинского.

«Под запугиванием и Дубину, и Диденко под давлением представителей режима заставили дать показания, что они были якобы убеждены, что это решение правительства», - сказала Тимошенко, заметив, что Дубину «на третьем допросе сломали, чтобы он сказал, что это является решением правительства».

Таким образом Тимошенко отреагировала на действия председательствующего по делу судьи Родиона Киреева, которые заключались в снятии вопросов для выяснения статуса директив на проведение переговоров и заключение контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Киреев мотивировал снятие вопросов Тимошенко тем, что «посудимая оказывает давление на свидетеля Ливинского для получения показаний в свою пользу».

«Вы, господин судья, так чутко реагируете на все вопросы, которые меня оправдывают, и так их резво и быстро снимаете, что просто даже зависть берет, что Вы так оперативно работаете и так подстраиваете допрос свидетеля под приговор, который Вам предварительно написали в Администрации Президента», - заявила Тимошенко.

Допрос Ливинского в суде продолжается уже свыше 4 часов.

Кроме того сообщается, что Игорь Диденко был осужден к трем годам лишения свободы с отсрочкой выполнения приговора на три года.

фото: tymoshenko.ua