Диденко дали три года с отсрочкой

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Игорь Диденко осужден к трем годам лишения свободы с отсрочкой выполнения приговора на три года, сообщает УНИАН.

Напомним, что Диденко вместе с экс-председателем Государственной таможенной службы Анатолием Макаренко и экс-начальником отдела Киевской региональной таможни Тарасом Шепитько привлекается к уголовной ответственности по делу о законности растаможивания в 2009 году 11 млрд. куб. м газа.

Представители Генеральной прокуратуры Украины просили Печерский районный суд Киева назначить бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю Диденко наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Нужно отметить, что сам Диденко отказался давать какие-либо комментарии журналистам по поводу приговора, который вынес ему суд.

фото: podrobnosti.ua