Три человека погибли в жуткой аварии под Харьковом (ФОТО)

Ужасная авария произошла 3 сентября около двух часов ночи неподалеку от села Малая Даниловка, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

По словам очевидцев случившегося, столкнувшиеся иномарки разорвало в клочья, так что даже нельзя было разобрать их марки. Не сообщают подробности ДТП и в ГАИ, пока известно лишь то, что от полученных травм погибли 37-летний водитель автомобиля Chevrolet и два его пассажира: мужчины 32-х и 47-х лет. 30-летний водитель BMW не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ночной аварии.

Столкнувшиеся иномарки разорвало в клочья, так что даже нельзя было разобрать их марки.

Фото УГАИ ГУ МВДУ в Харьковской области.