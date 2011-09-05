Диденко отказался комментировать приговор суда

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Бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко отказался давать какие-либо комментарии журналистам по поводу приговора, который вынес ему суд, сообщает УНИАН.

После завершения судебного заседания Диденко сказал: «Я на данный момент комментировать ничего не буду. У вас есть время, чтобы проанализировать все, что здесь было объявлено».

Диденко в сопровождении адвокатов покинул здание Печерского райсуда Киева, сел в ожидавший его автомобиль и уехал.

Как сообщал Главред ранее, Игорь Диденко был осужден к трем годам лишения свободы с отсрочкой выполнения приговора на три года.