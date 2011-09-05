Жизни задержанных в Ливии украинцев ничего не угрожает

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 22 задержанных в Ливии гражданина Украины вскоре будут освобождены, передает УНИАН.

Об этом директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин заявил сегодня, 5 сентября, на брифинге

Напомним, как сообщал Главред, сегодня появилась информация о задержанных украинцах: они попали в плен к боевикам Аль-Каиды, входящим в состав боевых подразделений ПНС Ливии и им якобы грозит смертная казнь.

Задержанных обвиняют в том, что в качестве снайперов они принимали участие в боевых действиях на стороне войск Каддафи. Украинцы уже несколько дней содержатся в одном из учебных центров на территории Триполи.

По словам представителя МИДа, 23 украинца были задержаны по решению временной ливийской власти, которая подозревает их в сотрудничестве с режимом полковника Муаммара Каддафи.

Волошин сообщил, что эти граждане, фактически находятся под домашним арестом, на территории общежития, где они проживали.

Он уточнил, что эти люди являются штатскими лицами, в частности работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний.

По словам дипломата, среди задержанных есть одна женщина.

Директор Департамента информационной политики МИД Украины также отметил, что на сегодняшний день никаких угроз в адрес украинцев, как раньше сообщали некоторые источники, не поступало.

Они проходят процедуру проверки на причастность к сотрудничеству с режимом Каддафи.

Волошин отметил, что все граждане Украины обеспечены продуктами питания и водой.

Он также сообщил, что Посольство Украины в Ливии направило МИД Ливии ноту с требованием освободить украинских граждан.

По словам дипломата, сегодня посла Украины в Ливии вызвали в Министерство иностранных дел, где ему сообщили, что один из украинских граждан уже освобожден, и таким образом задержанными остаются 22 гражданина Украины.

Как сообщал сегодня Главред, вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали 23 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве лидеру Джамахирии Муаммару Каддафи.

Задержанных обвинили в том, что они в качестве снайперов принимали участие в боевых действиях на стороне войск Каддафи.

Украинцев уже несколько дней удерживают в одном из учебных центров на территории Триполи. Все они отрицают обвинения, и говорят, что работали поварами и нефтяниками.

фото: 24tv.ua