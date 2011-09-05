Беркутовцы на Крещатике снесли палатки БЮТа

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Бойцы подразделения «Беркут» снесли установленные народными депутатами из оппозиционной фракции «БЮТ-Батькивщина» палатки в центре Киева, сообщает РИА Новости.

Эти палатки были размещены через дорогу от палаточного городка, который развернули сторонники экс-премьера Украины Юлии Тимошенко у Печерского суда Киева. Сотрудники «Беркута» взяли в плотное кольцо палатки, заметного сопротивления сторонники Тимошенко не оказали.

Во время сноса палаток депутаты призывали журналистов и всех прохожих, у кого есть при себе фотоаппараты и видеокамеры фиксировать происходящее. По словам сторонников Тимошенко, действия «Беркута» незаконны, поскольку палатки - общественные приемные народных депутатов, и таким образом, «Беркут» препятствует деятельности депутатов.

Сотрудники «Беркута» не комментирую происходящее, однако известно, что эта сторона улицы Крещатик ранее не отводилась для проведения акций. После сноса «Беркут» оцепил место, где были палатки, и никого туда не пускает.

Как сообщал Главред ранее, в Киевской горгосадминистрации исключали силовой вариант демонтажа палаточного городка сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко возле Печерского райсуда. Однако «решение суда о запрете акций действительно было. В то же время в горадминистрацию поступалижалобы от жителей».