Сыновья Каддафи бежали из осажденного Бани-Валида

Сыновья свергнутого ливийского лидера Муамара Каддафи – Сейф аль-Ислам и Мутассим – бежали из блокированного повстанцами города Бани-Валид, сообщает радио Свобода.

По словам главы повстанческого Национального переходного совета Мустафы Абдель Джалиля, сыновья Каддафи пытались сорвать переговоры, которые ведут повстанцы со сторонниками Каддафи, удерживающими Бани-Валид.

Под контролем сил, лояльных Каддафи, остаются еще три города. Местонахождение самого бывшего диктатора по-прежнему неизвестно.

Как сообщал Главред ранее, несколько тысяч повстанцев осадили Бани-Валид, где живет племя варфалла, насчитывающее около миллиона человек. Сообщалось также, что силы повстанцев окружили сторонников Каддафи в его родном городе - Сирте и военную базу в городе Себха на юго-западе страны, которая находится под контролем лояльных свергнутому ливийскому лидеру сил.