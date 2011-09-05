В Польше опубликован доклад об авиакатастрофе под Смоленском

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На официальном сайте МВД Польши опубликован протокол к докладу о расследовании авиакатастрофы под Смоленском.

Протокол и восемь приложений к нему в общей сложности насчитывают около 1000 страниц.

Оригинал документа можно просмотреть здесь.

Обнародованы все приложения к протоколу за исключением седьмого, содержащего описание травм погибших, передает «Lenta.ru».

Представленная в протоколе информация полностью соответствует данным доклада правительства Польши о расследовании авиакатастрофы, опубликованного в конце июля 2011 года.

Тем не менее, по сравнению с докладом, в протоколе представлено больше информации. В частности, это полные стенограммы разговоров диспетчеров с экипажем, результаты экспериментов и выводы экспертов.

Как говорилось в июльском докладе, подготовленном Комиссией государственной авиации Польши, причиной авиакатастрофы стало «снижение самолета ниже минимальной высоты при чрезмерной вертикальной скорости в обстоятельствах, когда визуальный контакт с землей был затруднен метеорологическими условиями, а также запоздалый уход на второй круг».

В докладе подчеркивалось, что российская сторона, как и польская, допустила определенные нарушения при подготовке полета.

Говорилось также о том, что не все системы аэродрома «Смоленск-Северный» работали удовлетворительно, и о том, что польские пилоты были недостаточно подготовлены, чтобы справиться со сложной ситуацией, возникшей при посадке.

Россия не полностью согласилась с польскими выводами, хотя в Межгосударственном авиационном комитете (МАК), опубликовавшем свой доклад о расследовании аварии еще в январе 2011 года, отметили, что «существенная часть» приведенных в польском докладе данных верна.

Согласно отчету МАК, причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа самолета.

Ту-154М президента Польши разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. В результате крушения самолета погибли 96 человек, находившихся на борту: 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и многие высокопоставленные польские политики.

В Польше до сих пор продолжается расследование той авиакатастрофы.

В конце августа поляки эксгумировали тело одного из погибших, чтобы проверить сомнительные, по данным польской стороны, результаты проведенного в России вскрытия.

Кроме того, в конце августа прокуратура Польши предъявила обвинения двум офицерам спецполка, занимавшегося перевозкой первых лиц государства. Их обвинили в невыполнении обязательств по подготовке экипажа президентского самолета.