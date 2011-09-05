В украинских городах через 3 года исчезнут маршрутки

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Через 3-4 года в крупных городах Украины исчезнут маршрутные такси малой вместимости. Они будут полностью заменены на большие комфортабельные автобусы. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

По его словам, мощности Львовского автобусного и Луцкого автомобильного заводов способны обеспечить обновление всего автобусного парка Украины.

«Имея два таких сверхмощных завода мы вообще весь автобусный парк Украины - если запустить эти заводы на полную мощность - можем обновить за три года», - отметил Борис Колесников.

«Те, кто покупает маршрутки, должны понимать, что через 3-4 года этого вида бизнеса в крупных городах не будет, поэтому не стоит и вкладывать инвестиции», - сказал Колесников.

По словам Колесникова, стимулом для частных автоперевозчиков покупать автобусы большой вместимости будет компенсация государством процентов за кредит. «При покупке украинских автобусов государство будет платить за автоперевозчиков кредитные проценты. Это наша помощь не только Киеву, но и всем городам», - подчеркнул вице-премьер.

фото: mignews.com.ua