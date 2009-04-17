Менять избирательную систему будут на референдуме?

Как мы помним, после внесения своего проекта изменений в Конституцию Виктор Ющенко пообещал предложить депутатам и свое видение реформы избирательного законодательства, а именно перехода к пропорциональной системе с открытыми списками. Пока Президент такой законопроект в парламент не подал, но в регионах уже создаются инициативные группы, выступающие за проведение всеукраинского референдума по изменению избирательного законодательства и отмене нынешней пропорциональной системы. На самом деле Виктор Ющенко публично пока только говорил о проведении всеукраинского референдума о внесении изменений в Конституцию. По этому поводу уже даже зарегистрирован законопроект о внесении изменений в бюджет, который предусматривает финансирование президентского референдума. Заместитель председателя Секретариата Президента Игорь Пукшин заявил о возможном сценарии организации такого плебисцита: «Я не исключаю, и вы этого не можете исключать, что, условно, если этот проект Конституции очень понравится местным органам власти - мэрам, местным советам, то никто не застрахован, что они могут собрать 3, 5, 7, 10 миллионов подписей для инициативы референдума. То есть они увидят, что центральная власть – парламент не заинтересован в изменениях, а они заинтересованы. Мы от этого не застрахованы, что может быть и такой вариант. А как будут разворачиваться события - посмотрим», – говорил Игорь Гелярович. Господин Пукшин как в воду глядел, и уже 7 апреля 2009 года инициативные группы с Черкащины за подписью мэра Черкасс Сергея Одарича подали на рассмотрение Центральной избирательной комиссии официальную просьбу о регистрации инициативных групп для сбора подписей с целью проведения всеукраинского референдума. Согласно процедуре, инициативные группы граждан должны провести собрание и принять решение о желании начать процедуру проведения всеукраинского референдума. Когда решение такого собрания получено, то соответствующие документы подаются руководителям местных органов самоуправления – председателям городских советов. После того как мэр определенного города скрепляет инициативу по референдуму своей подписью, документ отправляют в ЦИК, который в 15-дневной срок должен принять решение о регистрации или же нерегистрации соответствующих инициативных групп. В нашем случае инициативу для проведения референдума проявила группа лиц во главе с депутатом Черкасского областного совета Любовью Майбородой, которая представляет БЮТ, но после известных «разборок» в черкасском БЮТе вышла из партии «Батькивщина» и примкнула к команде Сергея Одарича. То есть госпожа Майборода осуществила все необходимы процедуры по организации референдума, а мэр Черкасс только скрепил протокол собрания своей подписью и направил документы в ЦИК. Инициаторы проведения референдума хотят вынести на рассмотрение народа четыре вопроса. Первый вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы действующее законодательство о выборах в советы всех уровней лишило граждан гарантированного права баллотироваться и быть избранным?» Второй: «Поддерживаете ли вы принятие закона о выборах, в котором право выдвижения кандидатов в депутаты имели бы граждане путем самовыдвижения и от политических партий и общественных организаций?». Третий: «Желаете ли вы, чтобы выборы в местные советы происходили по мажоритарной системе, а в парламент – по смешанной (50% по мажоритарной и 50% по партийным спискам)?». Четвертый вопрос: «Поддерживаете ли вы инициативу, чтобы судьи местных и апелляционных судов избирались путем прямого голосования?» Сергей Одарич открещивается от организации проведения референдума, сообщая, что он выполнил лишь предусмотренную законодательством формальную функцию скрепления своей подписью инициативы местной громады: «В действительности в Черкассах есть инициативная группа, которая провела собрания и инициировавшая проведение референдума. Просто согласно процедуре представления в ЦИК должен подавать городской голова, который проверяет легитимность проведенных собраний по референдуму». По мнению инициаторов референдума, нынешняя избирательная система лишила 99% граждан Украины права баллотироваться в парламент, а этот созыв Верховной Рады на изменения в законодательство не пойдет. Поэтому единственный путь выхода из ситуации – референдум. Правда, пока непонятно, как в обход парламента можно изменить законодательство и что даст проведение всего лишь консультативного референдума. «Наша инициативная группа проводит собрания в четырех регионах Украины. В Черкассах у нас документы уже готовы, прошли поддержку в горсовете и пошли в ЦИК. Кроме того, скоро будут решения собраний относительно инициативы референдума в Ровно, Тернополе и Симферополе. Инициаторами референдума являются преимущественно депутаты местных советов этих регионов. Мы консультировались по этому поводу и с Секретариатом Президента, хотя там есть разные точки зрения, но мы обращаемся именно к Ющенко, чтобы он объявил назначение референдума после того, как мы соберем подписи», - рассказала «Главреду» Любовь Майборода. Сказать, с кем именно из Секретариата Президента общались по поводу референдума, его инициаторы отказываются, сообщая, что определенные переговоры уже были. «Это не инициатива Секретариата Президента, это наша инициатива, они просто нас поддерживают», - подчеркивает госпожа Майборода. На вопрос, найдутся ли в государственном бюджете средства для финансирования референдума, его инициаторы отвечают, что более эффективного вложения денег во время кризиса, чем проведение референдума, нет: «Это средства для 120 тысяч избирательных комиссий, для пенсионеров, студентов, домохозяек и безработных. Это деньги для СМИ и журналистов, заказы для типографий, деньги из оффшоров придут в Украину. Это конкретная целевая помощь миллионам людей». Как видим, у инициаторов проведения референдума большие планы. Можно предположить, что и Секретариат Президента «поддержит» подобное начинание. И не удивительно, поскольку во время сбора подписей и назначения референдума можно втиснуть в перечень вопросов и столь желанные для Президента изменения к Конституции. Конечно, можно моделировать множество других вариантов проведения референдума и комбинаций вопросов, на него вынесенных, однако все это сейчас упирается в ЦИК. Можно не сомневаться, что инициативные группы соберут нужные миллионы подписей за референдум в нужном количестве областей, однако для этого необходима одна маленькая деталь – разрешение ЦИК. По данным источников «Главреда», обращение на разрешение собирать подписи для референдума в ЦИК получили и должны дать ответ на него уже на будущей неделе. Но, согласно практике Центризбиркома, все «референдумные» инициативы под предлогом всевозможных формальных замечаний блокируются. Источники «Главреда» сообщают, что такая же судьба обязательно постигнет и инициативу черкасщан. Ведь, если дать ход одному народному плебисциту, то будет открыт своеобразный «ящик Пандоры», и потом этот поток не остановить. Тем более, что закон о референдуме от 1991 года безнадежно устарел, и проводить плебисцит для ЦИК кажется сложной политической и юридической задачей. Допускать же, что парламент в нынешней ситуации выделит полмиллиарда гривен на проведение референдума, просто бессмысленно. Во-первых, денег взять неоткуда, во-вторых, никто не захочет дать возможность Президенту провести свои инициативы на референдуме, а в-третьих, зачем депутатам еще и кампания по поводу плебисцита в разгар избирательной кампании президента? Но как оно будет на самом деле, покажет следующая неделя, ведь именно тогда ЦИК обязан дать официальное разрешение или запрет на сбор подписей для проведения референдума.