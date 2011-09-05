НАТО: операция в Ливии близится к успешному окончанию

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Операция НАТО в Ливии близка к успешному окончанию, однако еще не достигла его.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил сегодня, 5 сентября, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает ИТАР-ТАСС.

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО продолжит свои операции в Ливии до тех пор, пока Национальный переходный совет (НПС) Ливии не продемонстрирует, что способен защищать мирных жителей без поддержки Альянса

Силы Переходного национального совета (ПНС) не представляют угрозы для гражданского населения Ливии в отличие от формирований, верных Муаммару Каддафи.

Так он ответил на вопрос журналистов, почему НАТО считает, что танки Каддафи представляют большую угрозу мирному населению, чем танки оппозиции.

«Силы Переходного национального совета действуют с большой осторожностью. Мы неоднократно становились свидетелями использования силами Каддафи тактики «живых щитов», а не так давно они произвели запуск ракеты типа «Скад» из одной из своих цитаделей», - подчеркнул глава Альянса.

По мнению Расмуссена, ПНС способен обеспечить безопасность в Ливии, а любые решения о размещении в стране международных миротворческих сил должен принимать «только сам ПНС».

«Лидирующая роль в Ливии теперь, безусловно, должна принадлежать Переходному национальному совету», - сказал Расмуссен.

Ранее генсек НАТО неоднократно подчеркивал, что альянс может оказать содействие в обеспечении безопасности в Ливии, только если получит соответствующий запрос со стороны этой страны и ООН.

Напомним, сегодня в Ливии, сообщал Главред, появилась информация об аресте в Триполи 23 украинцев, обвиняемых в пособничестве Муаммару Каддафи в качестве снайперов. Сообщалось, что им грозит смертная казнь.

Позже МИД Украины подтвердил эти данные, отметив, что добился освобождения одного арестованного и вскоре ожидает освобождения остальных сограждан.

Отдельно подчеркивалось, что жизни украинцев ничего не угрожает, а в Ливии они были в качестве гражданских специалистов – поваров и нефтяников.

фото: armybase.us