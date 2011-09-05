Совершено покушение на эмира Катара - погибло 8 человек

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На эмира Катара Хамада бин Халифа аль-Тани совершено покушение, он ранен, сообщает УНИАН.

Нападение на кортеж эмира произошло по дороге во дворец, где он должен был встретиться с послом России.

Сообщается также, что кортежу подстроили аварию, после чего неизвестный открыл огонь по машинам, в которых находились эмир и его сопровождение.

По предварительным данным, погибли восемь человек. В каком состоянии после ранения находится монарх, не уточняется.

Напомним, Катар - страна абсолютной монархии. В стране нет политических партий. Эмир Катара - Хамад бин Халифа аль-Тани - правит страной с 1995 года, когда в ходе бескровного переворота сверг своего отца.

Катар - одна из богатейших стран мира. Экономика страны построена на экспорте энергоресурсов. Катар третий в мире по запасам природного газа и шестой - по экспорту газа, крупный экспортер нефти и нефтепродуктов.

фото: aljazeera.net