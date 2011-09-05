Экс-премьер Исландии не признал вину в суде

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Бывший премьер-министр Исландии Гейр Хаарде, обвиняемый в халатности, ставшей одной из причин финансового коллапса страны в 2008 году, на первом заседании суда по его делу отказался признать вину, сообщает РИА Новости.

«Я не признаю себя виновным ни по одному пункту обвинения», - сказал бывший премьер. Ранее он заявлял, что считает процесс фарсом. В свою очередь защита бывшего премьер-министра считает дело политически мотивированным и просит суд его оправдать.

По данным специальной комиссии, созданной по инициативе парламента, Хорде еще весной 2008 года располагал информацией о грядущем финансовом кризисе, однако не довел ее до сведения членов правительства и руководителей соответствующих ведомств. В сентябре 2010 года исландский парламент решил, что дело Хаарде будет рассматривать специальный суд Ландсдомюр (Landsdomur), созданный в 1905 году как судебная коллегия для рассмотрения дел в отношении первых лиц государства, но до сих пор ни разу не собиравшийся.

Хаарде стал единственным членом исландского правительства, который был привлечен к суду после того как в стране разразился финансовый кризис. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

По мнению общественности, именно правительство Хаарде ответственно за то, что Исландия, население которой насчитывает немногим более 300 тысяч человек, в 2008 году оказалась на грани банкротства. Тогда три крупнейших банка Исландии потерпели крах. Кризис банковской системы быстро распространился на весь финансовый сектор некогда благополучной исландской экономики, что в итоге привело к обвалу курса национальной валюты - кроны, а внешний долг страны в несколько раз превысил ее ВВП.