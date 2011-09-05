Кучма будет читать свое дело 4 месяца

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Адвокаты экс-президента Леонида Кучмы начали процесс ознакомления с материалами возбужденного против него дела, который может занять 4 месяца, сообщает «Украинская правда».

Адвокаты в своем заявлении сообщили, что получили доступ к материалам дела в понедельник, в 12:00, и начали процесс ознакомления.

«Учитывая немалый объем материалов дела - более 90 томов - адвокаты Леонида Кучмы считают, что срок их ознакомления с материалами дела будет не меньше, чем тот, который имели представители потерпевших», - сказано в заявлении.

При этом адвокаты подчеркнули, что до этого дело находилось на ознакомлении у представителей потерпевших в течение 4 месяцев.

Как сообщал Главред ранее, Генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что у прокурора есть право через суд сократить время ознакомления экс-президента с материалами дела.