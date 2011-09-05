Жену главного свидетеля по делу Лазаренко задержали на два месяца

Судья Печерского суда Виктория Гаркавая вынесла решение о задержании на два месяца жену бывшего бизнес-партнера экс-премьера Павла Лазаренко Петра Кириченко — Изабеллу Кириченко, сообщает ZN.UA.

Как рассказал адвокат Кириченко Денис Бугай, судья приняла меру пресечения по настоянию следствия, которое считает, что Кириченко пыталась продать квартиру, находящуюся в залоге.

Напомним, что Изабелла Кириченко была задержана 2 сентября. Являясь около 10 лет гражданкой США, она приехала в Украину, чтобы по доверенности продать квартиру, оформленную на мужа, но оказалось, что эта квартира находится под арестом.

Сама Кириченко в своем задержании подозревает политические мотивы.

Петр Кириченко в 1990-х годах был бизнес-партнером Лазаренко, который сейчас отбывает в США наказание за отмывание денег. Лазаренко был близким другом семьи Кириченко и крестным отцом его внучки.

Однако, когда в США проходил суд над Лазаренко, Кириченко, которого также обвиняли в отмывании денег, в обмен на свободу признал свою вину и стал основным свидетелем обвинения против экс-премьера. С тех пор супруги Кириченко живут в Сан-Франциско.