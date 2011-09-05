Университет Шевченко в деле Тимошенко пошел на попятную

Университет Тараса Шевченко просит не использовать в судебном процессе свою экспертизу, которая оправдывает действия Юлии Тимошенко, сообщает «Украинская правда».

Соответствующее заявление, которое поступило в канцелярию суда, зачитал судья Родион Киреев.

«Согласно документу университет Шевченко не предоставлял полномочий заведующему кафедры Андрушко делать эту экспертизу. Таким образом, университет Шевченко отзывает эту экспертизу и просит на нее не ссылаться», - зачитал судья.

В свою очередь адвокат Тимошенко Юрий Сухов заявил, что университет Шевченко не может отозвать эту экспертизу, так как она не сделана на бланке университета.

Как сообщал Главред ранее, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Национального университета им. Шевченко профессор Петр Андрушко дал заключение, в котором указывалось, что: «анализ материалов дела, как они изложены в обвинительном заключении, дает основания для вывода, что в действиях Тимошенко отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 365».