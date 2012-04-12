Иващенко посадили на пять лет: подробности приговора

В четверг, 12 апреля, закончилось еще одно резонансное дело, за которым в Украине и за рубежом следили почти с таким же интересом, как и за делами Тимошенко и Луценко. Печерский районный суд Киева приговорил бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко к пяти годам лишения свободы. Судебное решение огласил судья Сергей Вовк.

Срок отбывания наказания начался 21 августа 2010 года, когда Иващенко арестовали и поместили в Лукьяновское СИЗО.

Второго обвиняемого по делу, бывшего управляющего санацией Феодосийского судомеханического завода (ФСМЗ) Сергея Михеева Печерский райсуд приговорил к трем годам лишения свободы.

Напомним, утром 12 апреля Печерский районный суд Киева с получасовым опозданием начал оглашать приговор бывшему и.о. министра обороны Валерию Иващенко.

Судья Оксана Царевич во время зачитывания приговора Иващенко заявила: Печерский районный суд Киева пришел к выводу, что вина бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко доказана собранными в ходе судебного следствия. «Суд установил, что вина обвиняемых доказана собранными в ходе судебного следствия доказательствами», - заявила Царевич.

Напомним, ранее Главред писал, что обвинитель запросил для Иващенко 6 лет тюрьмы. Сам Иващенко заявил, что сгниет в тюрьме, но признаваться в том, в чем не виновен, не станет.

Валерию Иващенко вменили в вину то, что в 2009 году он подписал план санации госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод» в связи с его банкротством. На предприятие был назначен управляющий санацией, продавший ФСЗ одной из крымских фирм за 17,2 млн грн (хотя завод оценили в 70,9 млн грн). Иващенко подписал упомянутый документ, несмотря на возражения руководителей профильных департаментов МО.

Рассмотрение этого дела, как и дел Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, проходило на фоне постоянных сообщений о крайне плохом самочувствии обвиняемого. На последние судебные заседания Валерия Иващенко приносили на носилках, в СИЗО и в суд к нему не раз вызывали скорую помощь. Правоохранительные органы в свою очередь заявляли, что здоровье подсудимого позволяет ему участвовать в процессе.

Вины своей Иващенко так и не признал: делал в суде политические заявления и обвинял суд в служебном подлоге и исполнении «политического заказа».

Вынесенный ему приговор Валерий Иващенко назвал неправосудным. "У меня не было никаких иллюзий относительно приговора. Приговор слово в слово повторяет обвинительное заключение, написанное прокурорами в январе 2011 года. У меня есть все основания считать приговор неправосудным", - заявил он в четверг в зале суда. Иващенко назвал Генеральную прокуратуру Украины "преступной организацией" и напомнил судьям и прокурорам об уголовной ответственности за незаконные, неправомерные действия и решения и отметил, что для них "это лишь вопрос времени".

Зато прокурор Печерского суда Петр Коваль приговором вполне удовлетворен. По его мнению, суд объективно рассмотрел это дело.

Защита Иващенко в свою очередь намерена обжаловать приговор. "Апелляцию, конечно, будем подавать в течение 15 дней", - сказал журналистам адвокат Борис Нечипоренко. По его словам, в приговоре Иващенко суд фактически продублировал обвинительное заключение. По словам адвоката, нормальный суд подготовить обоснованный приговор за два дня не может физически...

Приговор Валерию Иващенко стал, похоже, последним в нынешней серии громких дел против представителей бывшей власти. Будет ли новая серия - вопрос пока риторический.

фото: news.intv.ua, uainforg.livejournal.com

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