Макеевским террористам вынесен приговор - 23 года на двоих

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Центральный городской суд Макеевки огласил приговор Дмитрию Онуфраку и Антону Волошину. Они были признаны виновными в подготовке и организации теракта в Макеевке.

Онуфрака приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Волошина — к 8 годам.

Об этом сообщает издание Сегодня.

Как создать взрывное устройство и непосредственно текст записки с требованием заплатить 4 млн 200 тыс. евро, террористы позаимствовали из Интернета.

Напомним, 20 января 2011 года прогремели два взрыва у админздания ГП «Макеевуголь» и торгово-развлекательного центра «Голденплаза».

На оглашения приговора заместителю председателя суда Дмитрию Еремину понадобилось более пяти часов. Как стало известно из материалов суда, главным в террористической группе был Дмитрий Онуфрак.

Именно он нашел информацию в интернете, из чего можно было создать взрывное устройство (бомбу, в частности, сделали из гидроперита, сухого горючего и даже использовали жидкость для снятия лака «Ноготок» - прим. ред.).

«Бомба, взорвавшаяся у «Макеевугля», была приведена в действие при помощи механических китайских часов, купленных всего за 15 грн, а бомбу, которая повредила фасад торгового центра, запустили в действие при помощи кордового шнура, подпалив его сигаретой», — зачитал зампредседателя суда Дмитрий Еремин.

Примечательно, что даже текст записки, в которой осужденные требовали 4 млн 200 тыс. евро тоже был взят на одном из радикальных сайтов в интернете и отредактирован.

В ней Онуфрак и Волошин написали: «Все мы смертны. Терять нам нечего. Не провоцируйте нас».

Выкуп террористы планировали забрать при помощи случайного бомжа, но такого возле памятника-танка они не нашли, испугались, что будут схвачены, и деньги не взяли.

По данным взрывотехнической экспертизы, радиус поражающей взрывной волны бомбы у здания «Макеевугля» составлял 11,3 метра, у «Голденплаза» — 13 метров.

Как выяснилось в ходе следствия, первоначально Онуфрак планировал серию из пяти взрывов в Донецке и Макеевке и хотел потребовать от властей 10 млн евро.

По решению суда, осужденные должны возместить 373 тыс. грн., большая часть из которых (232 тыс.) — ущерб зданию «Макеевуголь». Также Онуфрак и Волошин должны в качестве судебных издержек заплатить 53 тыс. грн. за проведение всевозможных судебных экспертиз.

Кроме того, Дмитрий Онуфрак обязан выплатить чуть более 50 тыс. грн. морального и материального ущерба макеевскому таксисту Рафиалу Садергинову, на которого в феврале он вместе с Волошиным совершил разбойное нападение с применением травматического оружия (именно после этого инцидента Волошин и Онуфрак были задержаны, а после сознались в совершении терактов).

«Я требовал компенсацию в 200 тысяч гривен и не удовлетворен решением судьи, но подавать апелляцию не буду», — заявил пострадавший.

Матери Ирина Онуфрак и Татьяна Волошина заявили, что решение суда несправедливо.

«Суд можно было и не проводить, а сразу вынести приговор. А какой смысл был в этом всем?», - сказала Ирина Онуфрак.

А Дмитрий Онуфрак перед тем, как его увел конвой, успел сказать журналистам что считает себя невиновным.

«Суд был построен по сюжету СБУ, дальнейшие разбирательства докажут что я не виновен», - не сомневается он.

Оба осуждены сразу по нескольким статьям, среди которых главные: 258 ч 2. - «Совершение теракта по предварительному сговору группой лиц» и ст. 263 ч 1. - «Незаконное обращение с оружием и хранение боеприпасов».