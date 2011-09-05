НАТО: Франция вооружала ливийских повстанцев

[1-} Франция не извещала Североатлантический альянс о снабжении оружием ливийских повстанцев, заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Мы не имели этой информации. Мы ее получили лишь впоследствии, после сообщений об этом в СМИ», - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, подчеркнув, что альянс не имеет отношения к этим поставкам, передает ИТАР-ТАСС.

Составной частью проводимой НАТО в Ливии операции «Объединенный защитник», ведущую роль в которой играет Франция, является морская операция по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию, введенного Советом Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что на стороне ливийской вооруженной оппозиции воюют отряды британских, французских спецназовцев, а также силы из Катара и ОАЭ. В свою очередь постпред США в НАТО Курт Волкер признавался, что «решительные действия» Великобритании, Франции и Италии с использованием спецназа и при поддержке США были предприняты в последнее время вопреки официальной миссии НАТО, а не благодаря ей».