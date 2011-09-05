Среди задержанных на Крещатике - депутат и активисты

Милиция задержала 8 активистов во время сноса палаток на Крещатике напротив Печерского райсуда Киева. Об этом сообщает пресс-служба партии «Батькивщина», пишет «Украинская правда».

«Среди 8-х задержанных во время разгона палаток есть депутат областного совета и несколько помощников народных депутатов. Их задержание требует специальной процедуры, которая тоже не была соблюдена», - заявили в партии.

Сейчас задержанные находятся в Шевченковском райотделе милиции.

Как известно, в понедельник вечером бойцы спецподразделения «Беркут» снесли десяток палаток, которые сторонники Юлии Тимошенко установили через дорогу от суда.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве подтвердили задержание лишь семи человек.