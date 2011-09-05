В Каире возобновился суд над Мубараком

{1-} В Каире в понедельник возобновились слушания по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его приближенных, обвиняемых в расправах над демонстрантами в дни народных волнений в начале этого года.

Как передает канал EuroNews, как и на предыдущие слушания Мубарака доставили к зданию Полицейской академии на вертолете, а оттуда эскортом машин с охраной – в штаб-квартиру суда.

Возобновление процесса сопровождалось столкновениями противников экс-президента с полицией. Манифестанты забрасывали сотрудников силовых структур камнями и кусками арматуры и пытались прорваться в здание суда. Власти, ожидавшие нагнетания страстей, главной причиной которого был запрет на телетрансляцию заседаний, предприняли беспрецедентные меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в Каир прибыли 10 адвокатов из Кувейта, которые помогут в осуществлении защиты Мубарака. Они подчеркнули, что хотят таким образом выразить уважение бывшему президенту Египта, который поддержал Кувейт во время вторжения Ирака в 1990-м году. На скамье подсудимых также два сына Мубарака Гамаль и Алаа, экс-министр внутренних дел Хабиб аль-Адиль и еще шесть бывших высокопоставленных сотрудников полиции.

