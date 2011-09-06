Ливийские повстанцы надеются взять Бани-Валид без кровопролития

{1-} В Ливии тысячи повстанцев приближаются к городу Бани-Валид, который считается последним оплотом свергнутого диктатора Муамара Каддафи. Сообщается, что повстанцы до сих пор не предприняли генерального наступления на город, надеясь, что удастся взять его мирно, без кровопролитных столкновений. информирует Радио свобода.

Бани-Валид расположен в пустыне в 140 километрах юго-восточнее Триполи. Повстанцы утверждают, что в этом городе дислоцируется немногочисленные, но хорошо вооружённые части, верные Каддафи, которые заняли оборонительные позиции.

Как заявляют лидеры повстанческого движения, переход к демократическому развитию начнётся с провозглашения «Декларации об освобождении». Этот манифест должен подвести черту под восьмимесячным вооружённым конфликтом в Ливии и открыть дорогу для организации всеобщих выборов.