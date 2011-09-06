Жака Ширака будут судить заочно

{1-} Парижский суд в понедельник принял решение о продолжении процесса над бывшим президентом Франции Жаком Шираком в его отсутствие, сообщает Газета.ru.

«Шираку не нужно будет лично присутствовать... его будут представлять его адвокаты», – постановил суд после изучения отчета медиков.

Врачи обнаружили у Ширака проблемы с памятью.

Бывшему французскому президенту предъявлено несколько обвинений, в том числе в растрате государственных средств и создании фиктивных рабочих мест в бытность его мэром Парижа.

В понедельник Ширак не явился на заседание суда.