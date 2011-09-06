Адвокат Диденко: Три года условно – это достаточно хорошо

{1-} Адвокат бывшего первого замглавы Нефтегаза Украины Игоря Диденко Игорь Степанов считает, что приговор, вынесенный его подзащитному, достаточно не предвзятый и хороший. Об этом он заявил в эфире 5 канала.

Степанов не смог ответить на вопрос, будет ли он подавать апелляцию на решение суда, поскольку еще не смог переговорить с Диденко. «Я просто не знаю его мнения, но думаю, что оно должно быть определяющим, подавать апелляцию или нет», - отметил адвокат.

«На самом деле, приговор, который есть, достаточно не предвзятый и достаточно хороший для него», - подчеркнул Степанов.

Ранее сегодня Печерский районный суд Киева дал бывшему первому заместителю главы НАК Нефтегаз Украина Игорю Диденко три года условно.