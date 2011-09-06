В НУНС организуют большую чистку

Сегодня, 6 сентября, в 14.00 должно состояться заседание парламентской фракции «Наша Украина – Народная Самооборона». В повестке дня вопрос об исключении некоторых депутатов из состава фракции. В «черный список» попали фамилии 18 парламентариев.

Об этом народный депутат от НУНС Ярослав Кендзьор сообщил в комментарии Gazeta.ua.

«Вероятность того, что это исключение произойдет, где-то 50 на 50. Завтра в 14:00 должна собраться фракция и рассмотреть этот вопрос», – отметил вчера нардеп.

По его словам, это будет касаться тех народных избранников, которые «показали свою антиукраинскую позицию во время ратификации «харьковских соглашений» и голосования за назначение на должность премьер-министра лидера Партии регионов Николая Азарова.

«Такой черный список НУНС содержит 18 народных депутатов. Это преимущественно депутаты из депутатской группы «Народной Самообороны», которые уже давно перешли или во фракцию «Бабло ради будущего» («Реформы ради будущего». – Ред.), или в БЮТ, или в Партию регионов» , – уточнил Кендзьор.

Также политик сообщил, что из фракции НУНС могут быть исключены депутаты, которые когда-то выделились в группу «Единый центр», а потом «дрейфовали дальше».

Напомним, ранее народный депутат от «Народной самообороны» Тарас Стецькив заявил о том, что во вторник из НУНС могут исключить 21 депутата.

В то же время, нашеукраинец Андрей Парубий отметил, что в НУНС будет создана группа, которая отследит голосования каждого депутата фракции. Сейчас парламентская фракция «Наша Украина – Народная Самооборона», по словам Парубия, состоит приблизительно на 30% из «тушек», которых могут исключить из состава фракции.

Всего на сегодняшний день в состав фракции НУНС входят 67 народных избранников.