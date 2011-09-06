Янукович: Газовые переговоры нужно вернуть в цивилизованное русло

Киев считает, что при определении стоимости газа следует ориентироваться на расценки, которые Россия выставляет европейским странам. Уже готовы документы необходимые для подачи иска Украины в арбитражный суд по поводу спора с Россией в газовой сфере. О позиции нашего государства в этом вопросе Президент Украины Виктор Янукович рассказал в интервью «КоммерсантЪ-Украина».

Президент уверен, что в рассмотрении вопроса о цене российского газа не следует говорить о каких-либо уступках.

«Уступки с нашей стороны должны быть, если мы хотим скидки, если просим снижения цены. Но нам это не нужно, мы хотим лишь вернуться в цивилизованное русло, к рыночной европейской цене. Если в дальнейшем нам потребуется дополнительная скидка на какой-то период, если у нас не будет денег, тогда мы готовы за это чем-то расплатиться. Но сегодня об этом речь не идет. Речь идет о том, что с 2005 года по инициативе моих предшественников начали нарушаться международные договоры. И мы хотели бы вернуться к этим юридически существующим и действующим соглашениям», – подчеркивает он.

В частности, глава государства имеет в виду фундаментальное для украинско-российских взаимоотношений в газовой сфере межправительственное соглашение от 2001 года, ратифицированное парламентами. Оно предусматривает ежегодное рассмотрение вопросов условий поставок газа и его транспортировки — объемы, цену газа, стоимость транзита.

«Но начиная с 2005 года на эту действующую договорную базу никто не обращает внимания. Именно с тех пор начались споры, взаимные претензии и, как результат,— десятилетний контракт. Кстати, мы считаем, что 10 лет для таких контрактов — это нереально большой срок», подчеркивает Янукович.

В то же время, несмотря на то, что европейская практика основывается именно на долгосрочных контрактах, Президент считает необходимым в настоящее время соблюдать условия именно существующих межправительственных договоров, предполагающих другие сроки.

«Хозяйствующие субъекты должны работать в рамках существующего законодательного поля, то есть в соответствии с международными договорами, что предполагает ежегодное рассмотрение условий поставок, в том числе и цены» – подчеркнул глава государства.