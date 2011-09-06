Украина уже подготовила документы, чтобы судиться с Россией

Формула цены на российский газ для Украины, определенная в газовых соглашениях 2009 года, подписанных экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, выглядит крайне сомнительно. Уже подготовлены документы необходимые для подачи иска Украины в арбитражный суд по поводу решения этого спора с Россией. О позиции нашего государства в этом вопросе Президент Украины Виктор Янукович рассказал в интервью «КоммерсантЪ-Украина».

«Формула цены 2009 года — сомнительная, она, мягко говоря, спорная, мы не можем с ней согласиться, – заявляет Янукович. – Если посмотреть на реальные цены, например в Германии, то мы платим приблизительно на $200 больше. И мы бы хотели понимать, за что нас наказывают! А транзитный тариф в Германии в два раза выше, чем в Украине. Почему? Для нас эта переплата — а мы считаем, что переплачиваем,— составляет $5-6 млрд ежегодно. А за 10 лет контракта — $60 млрд! Если смотреть в контексте ежегодного бюджета страны — это приблизительно 20%. То есть с каждой бюджетной гривны 20 коп. идет в уплату за газ. И это в то время, когда в стране проводятся непростые реформы. Эти деньги могли бы пойти на социальные выплаты населению: врачам, учителям, которым сейчас и так несладко».

Президент считает такую ситуацию несправедливой. Кроме того, экономика Украины в посткризисный период вряд ли сможет долго выдерживать такую цену. Поэтому в настоящий момент речь идет не о каких-либо уступках, а о простом восстановлении справедливости.

«Сейчас речь идет исключительно о возврате к справедливой цене — это цена для Германии минус $70 транзитного тарифа от границы России до Германии. Кстати, E.ON Ruhrgas подал в суд на «Газпром», требуя пересмотра контрактной цены. Мы же говорим о том, чтобы брать за основу сегодняшнюю немецкую цену», – подчеркнул Янукович.

На уточняющий вопрос корреспондента «Ъ» о том как долго собирается Киев вести подобные переговоры с Россией, он ответил: «Мы уже полтора года ведем переговоры на эту тему и платим день в день, месяц за месяцем по существующим контрактам. Полтора года переговоров не увенчались успехом — так когда-то же их нужно заканчивать! Позиция России для нас категорически неприемлема, и, если она не изменится, мы пойдем в Международный арбитраж. Есть система международных судов — это и Стокгольмский суд, и Международный арбитраж в Гааге. Да, суд — это крайняя мера, но вы же видите, за полтора года мы не сдвинулись с места».

По мнению Януковича, сроки обращения в международные инстанции с подобным иском никоим образом не связаны с какими-либо календарными датами.

«Какое это имеет значение — начался отопительный сезон или нет? Украина страдает, мы платим деньги России. И мы не говорим о том, что с обращением в суд мы прекращаем платить. А решение (о подаче иска в арбитраж.— Ред.) нужно было принимать уже давно. Материалы для подачи в суд мы фактически оформили. Мы абсолютно уверены в том, что международные договоры нарушены», – резюмировал он.