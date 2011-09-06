Янукович: Медведев зря вешает Украине ярлыки, мы – не бедные родственники

Расторжение газовых договоров 2009 года не означает автоматического расторжения харьковских соглашений. Наоборот, эти соглашения являются выгодными для Украины. После расторжения договоров 2009-го Украина получит нормальную цену на газ, на которую, по харьковским соглашениям, должна действовать дополнительная скидка – $100 на тысячу кубометров. Об этом Президент Украины Виктор Янукович рассказал в интервью «КоммерсантЪ-Украина».

«Эти договоры для нас выгодны, и мы сознательно пошли на их заключение, – говорит Виктор Янукович, – Но я могу сообщить, что в Харькове мы договаривались не останавливаться на тех соглашениях. Мы тогда договорились полностью пересмотреть контракты и перейти на новые взаимоотношения в газовой сфере. Но затем последовали полтора года обещаний — «да-да-да, мы посмотрим, обязательно пересмотрим», и в итоге по сегодняшний день все осталось на уровне «да-да-да». Однако, Янукович отметил, что на месте президента России Дмитрия Медведева не стал бы говорит об «иждивенчестве» Украины, вешать такие ярлыки, по его мнению, некорректно.

«Это абсолютно некорректно. Мы не бедные родственники. И не хотим быть, и не будем ими никогда. Мы — независимое государство. Мы платим на 100% эту беспредельную цену. И совершенно не нужно радоваться тому, что они в 2009 году нашли способ заставить Тимошенко подписать это соглашение. Когда нам плохо и наши друзья радуются — это нехороший признак. И если разговаривать с нами с позиции силы и ультиматумов, это не принесет успеха» – подчеркнул он.

Глава государства еще раз подчеркнул, что цена российского газа для Украины некорректна, а условия выписаны «как будто для врага».

«Эти контракты дискредитируют стратегический уровень наших взаимоотношений. А у нас, слава Богу, по многим вопросам отношения продвинулись вперед, товарооборот продолжает расти — мы в этом году выйдем где-то на $50 млрд. У нас сегодня нормальное стратегическое партнерство».

В то же время, по словам Президента, сегодня нет оснований говорить о том, что у нас что-то уж слишком изменилось в отношениях. У нас много хороших общих традиций, они были, есть и будут. А сегодняшняя ситуация — это экзамен, и не для наших стран, а для их руководства. Хватит ли мужества, хватит ли мудрости вернуться к нормальным отношениям.