Янукович: РФ должна убедить весь мир, что Тимошенко все делала законно

Юлия Тимошенко подписала в 2009 году очень выгодный для Росси контракт. Поэтому РФ так настаивает на том, что экс-премьер-министр все сделала совершенно законно.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович рассказал в интервью «КоммерсантЪ-Украина». .

Глава государства рассказал, что для него не стала неожиданностью позиция РФ относительно судебного процесса по делу Юлии Тимошенко.

«России нужно защищать Тимошенко, поскольку она подписала очень выгодный для России контракт, – считает он. – Поэтому России нужно доказывать, убеждать весь мир, что она все сделала правильно и законно. Но мы считаем, что на этот вопрос даст ответ суд».

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В этой связи Президент еще раз подчеркнул, что «судебная система (в Украине. – Ред.) независима, она работает, и Президент не имеет права на нее влиять. Выводы по этому вопросу могут делать эксперты, кто угодно, но только не я. Любые мои комментарии будут расценены как давление на суд».

В то же время Янукович отказывается обсуждать политический аспект дела Тимошенко, Хотя, если она останется за решеткой, это может вызвать на Западе вопросы о легитимности парламентских выборов 2012 года без лидера оппозиции. Он считает, что решение суда никак не связано с вопросом легитимности выборов, но не отрицает, что авторитет украинской власти в мире из-за суда над Тимошенко страдает.

«А вы сами как считаете, мне выгодно или невыгодно то, что ситуация с Тимошенко продолжается? Если хотите, я за вас отвечу — вы сами прекрасно знаете, что мне это невыгодно и не нужно. Абсолютно! Я не заинтересован в этом! Я неоднократно заявлял, что желаю Тимошенко, чтобы она защитила свои права в суде. И хотел бы, чтобы она защищалась с помощью юридических механизмов, а не политических. Но сегодня я нахожусь в такой ситуации, когда не могу влиять на решение суда, не могу приказывать суду. Как только я это сделаю, я нарушу Конституцию», – настаивает Янукович.

Президент категорически отрицает свое влияние на судебную власть и прокуратуру. Он считает, что «ненормальную» ситуацию в судебной сфере должен исправить новый Уголовно-процессуальный кодекс, который, по его мнению, уже на этой осенней сессии будет рассмотрен парламентом.