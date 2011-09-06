Янукович благодарен за приглашение в ТС, но не любит, когда Украине угрожают

По мнению Президента Украины Виктора Януковича желание России, чтобы Украина вступила в Таможенный союз.сильно влияет на отношения двух государств. Об этом он заявил в интервью «КоммерсантЪ-Украина».

«Нам это желание (России. – Ред.)абсолютно понятно, мы услышали предложение, и сегодня оно изучается, – говорит он. – И если нам будет выгодно, мы вступим в ТС. Но так не приглашают в гости, как это делает сегодня Россия! Так приглашать некорректно и унизительно для нас, таким языком не нужно с нами разговаривать», - сказал глава украинского государства.

«Мы хотим посмотреть, как будет работать Таможенный союз через год-два, как будут выстроены отношения внутри ТС, когда его члены вступят в ВТО. Если это будет выгодное членство и будет политическая воля, мы дадим согласие. Мы обратимся к парламенту Украины, ведь нам нужно менять Конституцию, которая на сегодняшний день прямо запрещает нам создавать наднациональные органы. Обратимся к народу, если будет необходимость проводить референдум. Так что если говорить о перспективе, то мы, как любое нормальное государство, продолжаем изучение этого вопроса. Когда приглашают — это же всегда хорошо, мы благодарны за приглашение. Но если приглашают так, как это делается сейчас, это нас удивляет», – добавил Янукович.

По его словам формат «3+1» не снят с повестки дня, поскольку Украине предстоит в новых условиях строить торгово-экономические отношения с Россией, Казахстаном и Белоруссией, не создавая новых проблем для промышленности и экономики. Такова позиция Украины, однако со стороны участников ТС пока нет четкой позиции.

«Мы не получили от них официального ответа, а я — не гадалка и не знаю, что делается в чужих головах. Мы лишь услышали вместо ответа в определенной степени угрозы. Но для нас это неприемлемо, мы никогда не будем строить отношения на такой базе», рассказал он.