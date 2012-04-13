Перемирие в Сирии: когда начнется новая война

Военные действия в Сирии приостановлены: в городе Хомс, который был центром противостояния повстанцев и режима Башара Асада, по сообщениям мировых информационных агентств, не слышно взрывов и выстрелов. План, который почти три месяца разрабатывал специальный посланник ООН Кофи Аннанн, начал действовать.

Теперь стороны должны принять на своей территории наблюдателей из ООН и Лиги Арабских государств и создать между собой буферную зону. Позднее туда, возможно, будут введены миротворческие силы. Эта концепция, по мнению многих аналитиков, предполагает, что Сирия начнёт разделяться на несколько частей.

Кроме того, стороны пока не рассматривают этот мирный договор как долгосрочные обязательства. Представители местного координационного комитета повстанцев уже заявили, что планируют провести в центре Хомса большую демонстрацию против режима и совместить это с молитвами в мечетях. Власти пока сохраняют молчание по этому поводу и заявляют только, что не допустят провокаций, но «План Аннанна» будут соблюдать.

К тому же, пока не говорят о том, что готовы принять у себя миротворцев. «Режим Асада не хочет какого-либо иностранного вмешательства в свои дела. Кроме того, Дамаск не желает, чтобы кто-то узнал, что происходит на восставших территориях и сколько человек погибло», - заявила «Главреду» аналитик International Crisis Group Габриэла Давалос. По её словам, число жертв после почти годового противостояния в Сирии приближается к 10 тысячам, поэтому Дамаск, не хочет показывать их реальные размеры. О том, чтобы принять миротворцев и разделиться на несколько частей, правительство Асада не хочет и слышать.

За год противостояния Сирия постепенно превращается в несколько анклавов, где власть делят повстанцы и Дамаск. За это время они настолько отдалились друг от друга, что найти компромисс и построить единую Сирию им будет крайне сложно. Тем более что Башар Асад категорически отказывается уходить в отставку, а это является главным требованием повстанцев.

Наконец, официальный Дамаск чувствует поддержку Китая и России, которые не допустят международной интервенции в Сирию и будут всячески оберегать её от экономических санкций ООН. Потому все рассматривают прекращение огня как временную меру и передышку перед новой войной.

План Анана

По данным Foundation for Defense of Democracies, за время пребывания бывшего генерального секретаря ООН в Сирии там погибло более 1200 человек. В это время политик встречался с повстанцами и лидерами правительства в Дамаске, пытаясь уговорить их принять план прекращения огня. В итоге под нажимом западных стран обе стороны конфликта договорились начать реализовывать этот документ.

Весь текст этого плана состоит из шести параграфов, которые сводятся к тому, что боевые действия должны быть прекращены, в Хомс и другие города – направлены невооруженные наблюдатели ООН, наконец, между враждующими сторонами создаётся буферная зона. Потом, согласно плану, Сирия демократическим голосованием должна выбрать переходное правительство.

Пока стороны выполнили только первый пункт: в Хомсе не слышно взрывов. Но в интервью телеканалу Fox News некоторые представители повстанцев заявили, что они не надеются на этот мирный план, так как в ходе его осуществления Башар Асад должен будет отказаться от власти и передать её временному правительству. А он уже год воюет на своей территории, но не высказывает такого желания.

По мнению эксперта Islamic Studies American University Акбара Ахмеда, сейчас Асад будет цепляться за власть. «Он относительно молод, ему всего 43 года, тогда как лидеры Египта в период революции на площади Тахрир уже перешагнули 80-летний рубеж. Потому он не отдаст власть просто так», - рассказал эксперт «Главреду». По его мнению, «план Аннанна» нужен центральным властям, чтобы против них не ввели дополнительные экономические санкции. Ведь всем известно, что посольство бывшего Генсека ООН было идеей администрации Барака Обамы. Вашингтон, видимо, перед выборами в ноябре желает прославиться как миротворец.

С другой стороны, если Дамаск нарушит перемирие и опять начнёт стрелять в повстанцев, это даст США и их союзникам новый аргумент для того, чтобы надавить на ООН для принятия санкций против Сирии.

ЕС нуждался в этом плане, чтобы его не обвинили в пассивности в этом конфликте. Ведь сейчас Брюссель больше сосредоточен на своих собственных проблемах и не может уделять достаточно времени сирийским делам, а инициатива Анана стала выходом, который не решает проблему, но даёт видимость движения вперёд.

Весенний рецидив

Сирия, наверное, последняя страна Ближнего Востока, которая до сих пор переживает волну революций, которые прокатились по арабскому миру и получили название «арабская весна». Там всё начиналось по обычной схеме, когда мирные митинги приводят к смене правительства и демократическим выборам, как было в Алжире и Египте. Был также вариант, когда правительство снижало налоги и проводило ограниченные реформы, как в Саудовской Аравии и ОАЭ. Третий путь вёл к военным столкновениям, как в Йемене или Ливии. Повстанцы Йемена проиграли борьбу и вынуждены были бежать на север страны. А ливийского диктатора Муаммара Каддаффи свергли и убили.

На этом фоне в Сирии продолжалась упорная борьба за власть в разных регионах. Центром восстания стал город Хомс, который всегда больше симпатизировал оппозиционным силам и был родиной нескольких известных политиков, и раньше боровшихся с режимом Ассадов. Уже через несколько недель манифестаций в город ввели войска при поддержке танков и начали подавлять мятеж.

С этого времени власти Сирии постарались выдворить из страны как можно больше иностранных журналистов, чтобы держать информацию под контролем. Тем не менее, Дамаску не удалось скрыть широкомасштабные боевые действия, которые велись в городе. После этого почти год мировые информационные агентства сообщали, что число жертв растёт, а компромисса между сторонами не видно.

По мнению Габриэлы Давалос, сейчас стороны ожесточились и не хотят слышать о переговорах. Ведь повстанцев активно поддерживает мусульманское духовенство. «Муллы хотят вернуть себе часть той власти, которой они обладали раньше, когда в 1982 году подавили мусульманское восстание в городе Хама», - пояснила она. Теперь же духовенство поддерживает повстанцев и постоянно читает проповеди против Ассада в мечетях, чем ещё больше подрывает его власть. Конфликт от демократических протестов явно скатывается в гражданскую войну с элементами религиозной нетерпимости. Ведь в Хомсе всё более популярными становятся радикальные движения, такие как Братья Мусульмане, которые выступают за усиление роли ислама в стране. При этом мировое сообщество пока способно только на кратковременный план приостановления военных действий.

Две страны и мировые проблемы

Некоторые страны ЕС сейчас всё громче говорят, что нужно силами НАТО закрыть небо над Сирией для полётов военной авиации. Точно такой же шаг альянс предпринял против Триполи и тем самым предопределил победу повстанцев над Каддаффи. Хотя именно это решение подхлестнуло экономический кризис в Европе, так как без США страны континента оказались не готовы сами вести войну.

Теперь же военная помощь повстанцам в Сирии маловероятна. США уже с головой погрузились в свою предвыборную кампанию, где разворачивается борьба между Митом Ромни и Бараком Обамой. Вашингтон не настолько волнуют события на Ближнем Востоке, чтобы ввязываться в новую войну.

Кроме того, ООН не может даже принять экономические санкции против Сирии. Сохранность режима Башара Ассада защищают Москва и Пекин. Россия, видимо, хочет показать, что не бросит своего союзника в беде и не допустит принятия такой же резолюции, как весной 2011 года по Ливии. Эксперты считают, что возврат Владимира Путина к власти только усилит эти желания, Кремль захочет показать, что его позиции на Ближнем Востоке сильны даже после арабских революций. Пекин же будет протестовать против вмешательства в дела Сирии, чтобы не дать ЕС и США ещё больше укрепиться в регионе, где он закупает газ и нефть.

В последнее время возникло предложение решить эту проблему, разделив Сирию на два государства. На юге будет править Башар Асад, север проведёт референдум и выберет себе вождей. За такой исход ратует правительство Турции, которая активно пытается быть посредником в этом конфликте. Аналитики из института Брукингса считают, что сейчас Анкара хочет усилить своё влияние в регионе и потому поддерживает разделение своего соседа на две зоны. Ведь на севере большое влияние будут иметь мусульманские партии и в союзники они, конечно, выберут происламского премьера Турции Тайпа Эрдогана. В самой Сирии на такую перспективу пока смотрят скептически, хотя это может оказаться единственным способом закончить затяжную войну.

фото: Alessio Romenzi / globalspin.blogs.time.com

