Клюев пообещал журналистам комфортные условия работы в Кабмине

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев дал поручение обеспечить комфортные условия работы журналистов во время заседаний правительства и организовать доступ СМИ к министрам.

Об этом чиновник сообщил в своем блоге на сайте «Корреспондент», в ответ на колонку журналиста 5 канала Алексея Братущака на «Украинской правде».

«Важность социального диалога в нынешних политических и экономических условиях никто не отменял», – подчеркивает Клюев. – «Журналисты, по моему глубокому убеждению, являются важным связующим звеном между властью и обществом. Они не только доносят до населения информацию о деятельности правительства, они ежедневно формируют общественное мнение».

Первый вице-премьер сообщил, что уже дал поручение обеспечить комфортные условия работы журналистов во время заседаний правительства, а также организовать доступ к министрам для получения необходимых комментариев. Он уверен, что результаты можно будет ощутить «уже в ближайшее время».

«Однако вынужден обратить ваше внимание на то, что у каждой медали всегда есть две стороны. Как политики и чиновники должны уважать права журналистов, так и представители СМИ должны с пониманием относиться к работе центральных органов власти и соблюдать установленные правила поведения», – подчеркнул Клюев.

«Это – стандартные условия сотрудничества власти и медиа, существующие во всех демократических странах. И если мы хотим действительно стать европейской страной, то игнорировать эти условия мы не имеем права», – добавил он.