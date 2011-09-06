БЮТовцы устроили в Раде демарш

Президент Украины Виктор Янукович вошел в зал парламента. В то же время депутаты фракции «БЮТ-Батькивщина» покинули зал с криками "позор".



В сессионном зале ВР присутствуют глава правительства Николай Азаров и члены Кабмина, передает корреспондент УНН.

По словам источников во фракции, такое решение было вынесено на заседании фракции накануне.

Депутаты фракции «БЮТ-Батькивщина» пришли на первое заседание Верховной Рады в черных футболках с надписью впереди «Украине – свободу» и фотографией Юлии Тимошенко за решеткой. На спине у них надпись «Батькивщина – превыше всего».

Перед началом заседания депутаты, которые не успели сменить рубашки на футболки, переодевались и снималипиджаки.

Женщины из фракции надели белые футболки с теми же надписями.

По словам членов фракции, футболки были одеты, чтобы продемонстрировать стране свое отношение к тем процессам, которые сейчас происходят в украинских судах.

Как известно, в 2006 и 2007 годах фракция БЮТ приходила на первое заседание сессии Верховной Рады в белых рубашках с символикой БЮТ.