Иран готов передать МАГАТЭ контроль над своей ядерной программой

Тегеран готов передать Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) полный контроль над выполнением своей ядерной программы сроком на пять лет в обмен на снятие санкций с Исламской республики Иран.

Об этом заявил руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Ферейдуна Аббаси-Давани, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское государственное телевидение Press TV.

Заявление главного иранского ядерщика последовало в понедельник после призыва МАГАТЭ допустить инспекторов на ядерные объекты Ирана.

«После снятия санкций и выполнения взаимных обязательств агентство (МАГАТЭ) сможет получить полный доступ к действиям Ирана в атомной отрасли без дальнейших обсуждений их военной направленности и предполагаемых (незаконных исследованиях)», – подчеркнул Аббаси-Давани.

По данным МАГАТЭ на конец августа, в Иране количество обогащенного до 20% урана составило 70,8 килограмма, что на 14,1 килограмма больше, чем в мае. Таким образом, Иран «продолжает увеличивать производство обогащенного урана» несмотря на резолюции Совбез ООН, говорится в докладе МАГАТЭ, опубликованном 2 августа.

Атомное агентство заявило, что намерено провести инспекции всех ядерных объектов Ирана, включая новый объект в городе Кум.

Как ранее писал Главред, США и ряд других стран Запада обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.

Совбез ООН в июне 2010 года принял очередную резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций в отношении Ирана. Это четвертая резолюция, принятая Совбезом из-за нежелания Тегерана выполнять международные требования и прояснить ряд вопросов по иранской ядерной программе, в том числе по ее предполагаемой военной составляющей.