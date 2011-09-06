Израиль разбомбил военный завод в секторе Газа

Израильские ВВС в ночь с 5 на 6 августа разбомбили в секторе Газа завод, на котором производились ракетные снаряды. Удар нанесен в ответ на обстрел палестинскими боевиками израильской территории 5 августа.

Представитель армейской пресс-службы Израиля заявил, что «поражение цели в центральной части сектора Газа подтверждено», сообщает РИА Новости.

По данным палестинских источников, цель авиаудара была расположена около единственной в анклаве электростанции. Бомбежка вызвала пожар.

О пострадавших в результате авиаудара не сообщается.