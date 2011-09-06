Тимошенко обозвала Киреева самозванцем

Судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев, председательствующий по делу экс-премьера Юлии Тимошенко, отказался изменить график судебных заседаний, в ответ она назвала его самозванцем, сообщает «Украинская правда».

Защита просила увеличить обеденный перерыв на 30 минут для общения Юлии Тимошенко с ее духовником. Также адвокат Александр Плахотнюк просил проводить судебные заседания исключительно в пределах графика работы суда.

«Есть КЗоТ, почему работники суда, которые причастны к процессу, должны оставаться здесь после окончания рабочего дня?», - возмутился он и в очередной раз подчеркнул, что из-за такого графика защита не имеет возможности общаться с подзащитной, а также готовить документы.

«Хорошо, что канцелярия готова принимать документы за 15 минут до начала рабочего дня», - отметил он.

«Суд должен четко установить график заседаний, чтобы каждая из сторон имела возможность работать и отдыхать и знать, когда будет начато и закончено судебное заседание. Но это решение не должно нарушать другие правовые акты. 8-часовой рабочий график никто не отменял, а мы работаем по 10 часов», - сказал адвокат.

Однако судья отметил, что ходатайство не основывается на Уголовно-процессуальном кодексе, а также добавил, что в судебном заседании каждый день есть обеденный перерыв (45 минут), - и отклонил ходатайство.

«Вы – аморальный, бесчестный человек. Вы думаете, что вас покроет Янукович?.. Вы – не судья, вы – самозванец», - возмутилась Тимошенко.

Как известно, с момента начала судебного процесса судебные заседания проходят ежедневно за исключением нескольких дней, которые Киреев все же предоставил для подготовки к заседанию. Судебные заседания длятся с 9 часов до 20-ти с 45-минутным перерывом на обод.

Как сообщал Главред ранее, Тимошенко уже называла Киреева «преступником в мантии» (АУДИО), и просто «преступником».