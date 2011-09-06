Янукович выступает за широкую приватизацию госпредприятий

Президент Виктор Янукович выступает за приватизацию государственных предприятий, кроме тех, которые выполняют функции национальной безопасности, сообщает «Украинская правда».

«Считаю приватизацию одним из главных средств повышения эффективности национальной экономики. В связи с этим нужно сосредоточиться на завершении приватизационного процесса в Украине», - заявил президент во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, законодательная база приватизации «давно не отвечает потребностям нынешнего дня».

«После внесения правительством должен быть принят закон о государственной программе приватизации. В государственной собственности должен остаться ограниченный перечень предприятий, которые обеспечивают выполнение государством основных функций», - заявил Янукович.

«Остальные объекты будут готовиться к продаже», - подчеркнул президент.